Пятница в Эстонии будет теплой, но не исключены грозы

К пятнице центр циклона сместится в район Ладожского озера и восточные районы Эстонии останутся под влиянием его облачной периферии. Повсеместных осадков там не ожидается, и дожди скорее пройдут в виде кратковременных ливней. Местами возможно развитие грозовых облаков. Западная Эстония и особенно острова насладятся сухой и теплой погодой.