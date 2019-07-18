Пятница в Эстонии будет теплой, но не исключены грозы

К пятнице центр циклона сместится в район Ладожского озера и восточные районы Эстонии останутся под влиянием его облачной периферии. Повсеместных осадков там не ожидается, и дожди скорее пройдут в виде кратковременных ливней. Местами возможно развитие грозовых облаков. Западная Эстония и особенно острова насладятся сухой и теплой погодой.
В пятницу, 19 июля, в первой половин дня на островах ясная погода, в западной Эстонии небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. На востоке - больше облачности и во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер северный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с, вечером ослабеет.
Температура воздуха составит 17-23°С.