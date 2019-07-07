Фото и видео: на Латвию обрушилась гроза с градом и смерчами, на Эстонию надвигается циклон

По всей Латвии сегодня идут дожди и гремит гром, в отдельных местах ливни очень сильные, падает град. Синоптики сообщают, что циклон приближается к Эстонии.
В воскресенье в Риге были замечены несколько смерчеобразных туч, но информации о том, что один из смерчей достиг поверхности земли, нет, сообщает RusTVNET со ссылкой на агентство LETA.
Небольшой смерч был замечен как у аэропорта "Рига" и в Иманте, так в Межциемсек и Юрмале.
#lietus #krusa pic.twitter.com/QVIuwONWbs— Ansis 🎄 📎 (@AnsisEgle) 7 июля 2019 г.
Tā sākās šīsdienas @Gulbenes_novads #vētra Latvijas čempionātā #vieglatlētikā senioriem. 😮 Kamēr glābām vienu telti, gandrīz nonesa visu stadionu! Nebija skaidrs,vai izdosies mačus turpināt.— Ivars Lapiņš (@Lappo357) 6 июля 2019 г.
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Unexpected #storm in our Latvian Masters #Athletics Championships in #Gulbene ⚡ pic.twitter.com/lieCajGKdW
К Эстонии приближается циклон
На погоду Эстонии по-прежнему большое влияние оказывает область низкого давления. В понедельник очередной небольшой циклон будет перемещаться вдоль эстонско-латвийской границы и принесёт с собой дождевые облака.
Осадки и грозы более вероятны с середины дня,когда развитие кучево-дождевых облаков будет более интенсивным. Ветер останется слабым и столбики термометров не превысят 20-градусной отметки.
В субботу, 6 июля, днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Утром местами сохранится туман. После обеда гроза. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.