Фото и видео: на Латвию обрушилась гроза с градом и смерчами, на Эстонию надвигается циклон

В воскресенье в Риге были замечены несколько смерчеобразных туч, но информации о том, что один из смерчей достиг поверхности земли, нет, сообщает RusTVNET со ссылкой на агентство LETA.

Небольшой смерч был замечен как у аэропорта "Рига" и в Иманте, так в Межциемсек и Юрмале.

ФОТО: Mārtiņš Sīga

К Эстонии приближается циклон

На погоду Эстонии по-прежнему большое влияние оказывает область низкого давления. В понедельник очередной небольшой циклон будет перемещаться вдоль эстонско-латвийской границы и принесёт с собой дождевые облака.

Осадки и грозы более вероятны с середины дня,когда развитие кучево-дождевых облаков будет более интенсивным. Ветер останется слабым и столбики термометров не превысят 20-градусной отметки.