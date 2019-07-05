Пляжный сезон: смотрите, где самая теплая вода в Эстонии

По данным службы погоды Эстонии, морская вода теплее всего в Пярну, где ее температура составляет 18,1 градуса. Вода внутренних водоемов теплее всего в реке Пярну в районе Ооре (18,7 градуса) и в районе Тахкузе, а также в реках Халлисте и Рейу (18,3 градуса).