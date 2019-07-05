Пляжный сезон: смотрите, где самая теплая вода в Эстонии

Температура воды на пляжах по-прежнему удерживается ниже 20 градусов.
По данным службы погоды Эстонии, морская вода теплее всего в Пярну, где ее температура составляет 18,1 градуса. Вода внутренних водоемов теплее всего в реке Пярну в районе Ооре (18,7 градуса) и в районе Тахкузе, а также в реках Халлисте и Рейу (18,3 градуса).
Температура воды в море ниже всего в Ристна и Мынту (13,5 градуса), а во внутренних водоемах в реке Лыве (9,7 градуса) и в ручье Лугузе (12,6 градуса).
Официальный пляжный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.