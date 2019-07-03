В Литве из-за засухи объявлена чрезвычайная ситуация

Правительство Литвы на заседании в среду объявило чрезвычайную ситуацию на всей территории страны в связи с засухой.
Как сообщает Минсельхоз, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, урожай яровых предположительно будет меньше на 40%, пшеницы, ржи - на 54%, рапса - на 66%, гречихи - на 52%.
Когда выяснится масштаб убытков, кабинет министров может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза, так как это страховой случай.
Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.
Как сообщает Министерство окружающей среды, Литва обратилась к Белоруссии с просьбой помочь восстановить уровень протекающей по территории обеих стран реки Нярис, который резко упал вследствие засухи. Глава ведомства Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Белоруссии о том, что в реке Нярис на территории Литвы возникла критическая ситуация. По его словам, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне реки, а также судоходству в Литве и Белоруссии.