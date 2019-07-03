В Литве из-за засухи объявлена чрезвычайная ситуация

Как сообщает Минсельхоз, засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, урожай яровых предположительно будет меньше на 40%, пшеницы, ржи - на 54%, рапса - на 66%, гречихи - на 52%.

Когда выяснится масштаб убытков, кабинет министров может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза, так как это страховой случай.

Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.