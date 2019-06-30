В ближайшие дни в Эстонии резко похолодает

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, вероятны грозы. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 15-20 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-12 м/сек, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-12 м/сек, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.