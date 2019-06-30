Аномальное лето: в Финляндии выпал снег

В Финляндии говорят, что финское лето короткое, зато малоснежное. Мокрый снег выпал в субботу в Килписярви в Лапландии, сообщает Yle.

Снегопад оказался кратковременным, и сугробов не образовалось. Природное явление, однако, записала камера на дороге номер 21 в Килписярви.

ФОТО: Traffic Management Finland

По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, явление не является исключительным.

В Килписярви и самых северных частях Лапландии снег может выпадать летом даже раз месяц.

"Килписярви находится так высоко, рядом с горами Норвегии, что с Северного Ледовитого океана туда приходит холодный воздух, а иногда воздух конденсируется, и выпадает снег или мокрый снег", - говорит Хуутонен.

По словам Хуутонена, в Лапландии на следующей неделе ожидается прохладная переменчивая погода.

Прохладно было в эти выходные не только в Лапландии. В ночь на субботу по многим местам были зафиксированы ночные заморозки. Прохладнее всего было в Салла (-2,9 градуса), но также, например, в Кайнуу и Ювяскюля столбик термометра опустился до -2,4 градусов.

В то же время жаркий воздух из Центральной Европы достигнет Южной Финляндии в начале следующей недели, и на юге страны возможна температура выше 25 градусов.

В Эстонии резко поменяется погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни снова станет прохладнее.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 4-9, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полудня вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-12, порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха 18-23, на востоке страны до 25 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, вероятны грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха 15-20 градуса тепла.