До 40 градусов: на Европу надвигается аномальная жара

Волна горячего воздуха из североафриканского Магриба и Испании достигнет территорию от Великобритании до Бельгии и Греции.

Температура воздуха начнет повышаться в конце этой недели и достигнет максимума в середине следующей.

Метеорологическая служба Испании Aemet опубликовала желтое предупреждение об экстремальных погодных условиях в воскресенье и спрогнозировала, что страна переживет лето жарче обычного.

В Германии синоптики обещают повышение температуры до 37 градусов во вторник и 38 градусов в среду. Схожая жара наступит в Бельгии и Швейцарии.

Метеослужба Великобритании сообщила, что особенно обеспокоена тем, что волна жары может вызвать сильные ураганы. Она предупредила британцев о том, что ожидается жаркая, влажная и нестабильная погода.

Греция станет одной из тех стран Европы, кого жара затронет сильнее других. Там температура воздуха в конце недели достигнет 39 градусов по Цельсию.

Со вторника температура воздуха во Франции достигнет от 35 до 40 градусов, и ночи будут приносить лишь небольшую передышку от изнуряющей жары, говорят синоптики.

Французский метеоролог Франсуа Гуран сообщил, что эта волна жары беспрецедентна для июня и несомненно побьет рекорды.

Летом 2003 года Франция перенесла интенсивную жару, которая привела к смерти 15 000 людей, в основном пожилых.

"После 1947 года такая интенсивная волна жары была только в 2005 году с 18 по 28 июня", - сообщает Meteo France, добавляя, что жара может продлиться как минимум шесть дней.