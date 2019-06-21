Иванова ночь без дождей? Смотрите, как в ближайшие дни будет меняться погода в Эстонии

Влияние зоны повышенного давления на характер нашей погоды усиливается день за днем. Если завтра местами еще прольется дождь и дует довольно сильный западный ветер, то последующие дни будут без осадков и ветер постепенно стихнет. Ночью температура воздуха будет держаться около отметки 10 градусов, и только на побережье будет немного теплее, а днем температура воздуха уверенно превысит 20 градусов.
В субботу, 22 июня, небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами 15, на северном побережье до 17 м/с, во второй половине дня, начиная с юга Эстонии, ветер повернёт на северо-западный. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 16°С.
В ночь на воскресенье ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 4-9, около полуночи на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье местами 17 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 17-23 градуса тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье местами до 17 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье 17 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 20-25, на побережье до 17 градусов тепла.