Иванова ночь без дождей? Смотрите, как в ближайшие дни будет меняться погода в Эстонии

Влияние зоны повышенного давления на характер нашей погоды усиливается день за днем. Если завтра местами еще прольется дождь и дует довольно сильный западный ветер, то последующие дни будут без осадков и ветер постепенно стихнет. Ночью температура воздуха будет держаться около отметки 10 градусов, и только на побережье будет немного теплее, а днем температура воздуха уверенно превысит 20 градусов.