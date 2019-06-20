В пятницу в Эстонии прогремит гром и хлынут проливные дожди

Лето вступает в свои права, принося с собой ливни и грозы, а вместе с этим возвращает нас к привычным для северных широт летним значениям температуры.
И хотя завтра показания термометров задержатся у отметки 25 градусов, во многих местах пройдут проливные дожди и прогремит гром, в то время как в субботу температура в целом будет уже на 5 градусов прохладнее и дожди прекратятся. Так что на этот раз праздник Ивановой ночи пройдет без осадков и с привычными для нашего лета температурами воздуха.
В пятницу, 21 июня, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь и гроза. В первой половине дня ветер южной четверти, во второй, начиная с западных районов, перейдет к западному направлению 3-9 м/с, во время грозы будет сопровождаться сильными порывами.
Температура воздуха составит 21-27, на побережье местами 18°С.