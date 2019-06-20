В пятницу в Эстонии прогремит гром и хлынут проливные дожди

И хотя завтра показания термометров задержатся у отметки 25 градусов, во многих местах пройдут проливные дожди и прогремит гром, в то время как в субботу температура в целом будет уже на 5 градусов прохладнее и дожди прекратятся. Так что на этот раз праздник Ивановой ночи пройдет без осадков и с привычными для нашего лета температурами воздуха.