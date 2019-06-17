Зона повышенного давления задержится на пару дней над Балтийскими странами и обеспечит солнечную погоду в этом районе. Дневные температуры будут немного выше 20 градусов, а ночь принесет приятную прохладу. Тем, кто собирается выйти в море на небольших судах, следует быть осторожными, так как в дневное время ветер западных направлений будет порывистым.
Во вторник, 18 июня, в Эстонии ожидается солнечная погода. Ветер западный и юго-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с.
Температура воздуха составит 20-25, на побережье местами 16-19°С.