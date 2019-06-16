Летняя жара вернулась: в Эстонии воздух прогреется до 26 градусов

Северо-восточная периферия обширного антициклона, расположенного над центральной Европой, распространится на Эстонию и вероятность осадков уменьшится. Воздух теплый, а ветер более заметен вечером.

В понедельник, 17 июня, небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер повернет на западную четверть 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20..26, на побережье местами 17°С.