Вс, 16.06.2019
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  • Летняя жара вернулась: в Эстонии воздух прогреется до 26 градусов

Летняя жара вернулась: в Эстонии воздух прогреется до 26 градусов

Жара.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Новая неделя начнется с летним настроением. Малоактивная область низкого давления уходит из стран Балтии на Россию и давление будет расти. 

Северо-восточная периферия обширного антициклона, расположенного над центральной Европой, распространится на Эстонию и вероятность осадков уменьшится. Воздух теплый, а ветер более заметен вечером.

В понедельник, 17 июня, небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер повернет на западную четверть 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20..26, на побережье местами 17°С.

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