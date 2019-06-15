Жара возвращается: завтра в Эстонии станет еще теплее

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. По многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-7, на северном побережье западных направлений, 3-9, около полуночи порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла.