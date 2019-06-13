На Эстонию обрушился мощный град: машины помяты, стекла разбиты

А в Выру гроза ударила в пихту так сильно, что куски дерева разлетелись в разные стороны. «Поищу специалиста, который скажет, надо ли спилить дерево или нет», - сказал Lõuna-Eesti Postimees Тоомас - владелец дома, во дворе которого стоит дерево. Хотя на первый взгляд кажется, что дерево стоит довольно надежно, Тоомас хочет быть уверен, что во время следующего шторма дерево не рухнет. Жилой дом расположен прямо возле пихты.