На Эстонию обрушился мощный град: машины помяты, стекла разбиты
Сегодня по многим регионам Эстонии прошли грозовые дожди и даже град.
Южная часть Ярвамаа сильно пострадала из-за проливного дождя и града, передает Järva Teataja.
«Капот и крыша соседского автомобиля помята. Осмотрел свою машину, на ней тоже вмятины», - рассказал местный житель о последствиях града.
На этом ущерб от града не завершился: разбиты оказались и стекла парника.
А в Выру гроза ударила в пихту так сильно, что куски дерева разлетелись в разные стороны. «Поищу специалиста, который скажет, надо ли спилить дерево или нет», - сказал Lõuna-Eesti Postimees Тоомас - владелец дома, во дворе которого стоит дерево. Хотя на первый взгляд кажется, что дерево стоит довольно надежно, Тоомас хочет быть уверен, что во время следующего шторма дерево не рухнет. Жилой дом расположен прямо возле пихты.