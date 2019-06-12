Ср, 12.06.2019
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Шторм в Эстонии: деревья вырывало с корнями
Фото!

Ветер повалил деревья на кладбище Урвасте.

ФОТО: Airi Hallik-Konnula

Вчерашний вечерний шторм в Вырумаа в волости Антсла в окрестностях церкви и кладбища повалил деревья, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Журналист и политик Айри Халлик-Коннула поделился в соцсетях фотографиями и написал, что на этот раз шторм не прошел бесследно для окрестностей церкви и кладбища Урвасте.

Последствия шторма.

ФОТО: Airi Hallik-Konnula

Вчера синоптики предупреждали, что в ночь на 12 июня Сааремаа и Хийумаа достигнет зона осадков вместе с грозой, которая затем распространится на материк, а порывы ветра могут достигать более 20 м/с.

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