Шторм в Эстонии: деревья вырывало с корнями

Журналист и политик Айри Халлик-Коннула поделился в соцсетях фотографиями и написал, что на этот раз шторм не прошел бесследно для окрестностей церкви и кладбища Урвасте.

Вчера синоптики предупреждали, что в ночь на 12 июня Сааремаа и Хийумаа достигнет зона осадков вместе с грозой, которая затем распространится на материк, а порывы ветра могут достигать более 20 м/с.