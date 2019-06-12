Шторм в Эстонии: деревья вырывало с корнями
Вчерашний вечерний шторм в Вырумаа в волости Антсла в окрестностях церкви и кладбища повалил деревья, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Журналист и политик Айри Халлик-Коннула поделился в соцсетях фотографиями и написал, что на этот раз шторм не прошел бесследно для окрестностей церкви и кладбища Урвасте.
Вчера синоптики предупреждали, что в ночь на 12 июня Сааремаа и Хийумаа достигнет зона осадков вместе с грозой, которая затем распространится на материк, а порывы ветра могут достигать более 20 м/с.