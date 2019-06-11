Среду в Эстонии омрачат сильный ветер и грозы

Среда и четверг - самые ветреные дни на этой неделе, особенно на северном побережье, где порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Сегодняшние дневные максимумы температуры воздуха останутся в основном ниже 20 градусов и лишь в южных уездах воздух прогреется чуть выше 20. Воздух довольно влажный и во второй половине дня в отдельных местах образуются дождевые облака.