Среду в Эстонии омрачат сильный ветер и грозы

Среда и четверг - самые ветреные дни на этой неделе, особенно на северном побережье, где порывы восточного, северо-восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. Сегодняшние дневные максимумы температуры воздуха останутся в основном ниже 20 градусов и лишь в южных уездах воздух прогреется чуть выше 20. Воздух довольно влажный и во второй половине дня в отдельных местах образуются дождевые облака.
В среду, 12 июня, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, при грозе возможны более сильные порывы ветра.
Температура воздуха составит 15-20, на юге Эстонии до 23°С.