На следующей неделе в Финляндии выпадет снег: чего ждать от погоды в Эстонии?

Вчера по всей Финляндии были сильные грозы. За сутки было зафиксировано 16 000 молний. По словам метеоролога Yle Матти Хуутонена, количество молний было исключительно большим в это время года. Финские синоптики предупреждают, что в начале недели похолодает. В самых северных частях Финляндии, где сегодня 28 градусов тепла, во второй половине дня в понедельник может выпасть снег. В Северной Лаплаендии предупреждают о плохих дорожных условиях.

В центральных частях Финляндии столбик термометра поднимется ближе к 20 градусам. На юге во вторник еще будет около 20 градусов. В ночь на среду в центральных и северных частях Финляндии возможны ночные заморозки.

Чего ждать в Эстонии?

В ближайшие дни Эстония будет на грани двух областей давления, что приведет к большой вероятности гроз, но несмотря на кратковременные дожди погода будет все-таки летней, передает BNS.

В ночь на понедельник в Эстонии небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10..15°С. В понедельник днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, на северном побережье порывы 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха составит 16-21, на востоке Эстонии до 24°.

В ночь на вторник в Эстонии синоптики обещают переменную облачность. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С. Во вторник днем переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2-7, после обеда преимущественно восточный и северо-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха во вторник днем 16..22, по югу Эстонии до 25°С.

В ночь на среду переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 9..15°С. В среду днем переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 14..20°С.