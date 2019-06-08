Прощай, 30-градусная жара! К Эстонии приближается очередная зона осадков и похолодание

Во время грозы ожидаются сильные порывы ветра и проливной дождь. В начале ночи южной четверти ветер, после полуночи, начиная с запада, повернет к юго-западному и западному 2-8, утром на островах и побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха в ночь на воскресенье 13..18, по востоку Эстонии до 21°С.

В воскресенье утром над материковой частью переменная облачность и во многих местах кратковременные дожди. По востоку Эстонии грозовые дожди, местами с сильными осадками. К полудню по западу страны начнутся прояснения, на востоке зона с осадками постепенно сместится за Чудское озеро. Юго-западный и западный ветер усилится 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха в воскресенье днем 19..24, на побережье местами 16°.

В районе Чудского озера в ночь на воскресенье ветер южной четверти 2-7 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Высота волны 0,3-0,7 м. В отдельных местах пройдет дождь, под утро распространится зона с осадками и грозой. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха ночью 18..20°С.

В воскресенье днем в Причудье западный, юго-западный ветер усилится 5-9, порывы до 12 м/с, при грозе могут быть сильные порывы ветра.Высота волны 0,5-1,2 м. Пройдёт дожд и гроза, после обеда осадки прекратятся. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха днем 21..23°С.

За передвижениями грозы можно следить здесь, а снимки с радара Службы погоды Эстонии можно посмотреть здесь.