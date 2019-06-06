Передохнем от жары: синоптики рассказали, когда в Эстонии станет прохладнее

В ночь на субботу в Эстонии ожидается ясная или малооблачная. без осадков погода. Ветер преимущественно юго-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 16..22°С. В субботу утром солнечно. Начиная с середины дня, переменная облачность и во многих местах грозовые дожди. Ветер южных направлений 2-7 м/с, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха днем 25..30, на побережье местами 19..22°С.

В ночь на воскресенье в Эстонии переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. В начале ночи ветер южных направлений 2-8 м/с, к утру усилится юго-западный, западный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13..18, на востоке до 21°С. В воскресенье утром переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, на востоке Эстонии с грозой. В середине дня, начиная с островов, прояснит и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем 18..23, на побережье местами до 15°С.