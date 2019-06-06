И 30 градусов не предел! В Таллинне установлен температурный рекорд

При этом это не самый жаркий день июня - в 1875 году 27 июня в Таллинне температура была 31,6 градусов, подтвердила ERR главный синоптик отдела прогноза погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк.

Почасовые данные Службы погоды Эстонии показывают более высокие температуры и в других районах Эстонии, но, по словам Пальяк, не все данные могут считаться официальными, поскольку измерительные приборы расположены в местах, где условия не соответствуют предписанным стандартам измерения.

Например, в Кейла температура в четверг в 16:00 составила 32,9 градуса, но, поскольку станция находится в долине реки, метеостанция не может учитывать эти данные.