Фото: из-за тропической жары люди заполонили пляжи

В четверг приблизившаяся к 30 градусам температура воздуха привлекла на пляжи Тарту сотни отдыхающих.
Tartu Postimees запечатлел, что как на пляже возле канала Анне, так и Эмайыги полно отдыхающих.
В ближайшие дни в Эстонии будет жаркая погода, поэтому долгого пребывания на солнце лучше избегать, предупреждает Служба погоды Эстонии.
По данным синоптиков, жара продержится в Эстонии минимум до 8 июня и в больше части Эстонии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.
«Чтобы избежать перегрева, избегайте длительного нахождения на солнце и для предотвращения обезвоживания, употребляйте много воды», - рекомендует Служба погоды.