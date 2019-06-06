Фото: из-за тропической жары люди заполонили пляжи

Tartu Postimees запечатлел, что как на пляже возле канала Анне, так и Эмайыги полно отдыхающих.

В ближайшие дни в Эстонии будет жаркая погода, поэтому долгого пребывания на солнце лучше избегать, предупреждает Служба погоды Эстонии.

По данным синоптиков, жара продержится в Эстонии минимум до 8 июня и в больше части Эстонии максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов.