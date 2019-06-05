Настоящее пекло впереди! Завтра температура воздуха поднимется до 30 градусов

Российский антициклон прочно удерживает свои позиции, оставляя Прибалтику в своей западной части, сообщает Служба погоды Эстонии.
Жаркая погода сохранится, температуры воздуха будут стремится к отметке 30°С. Немного добавится влаги, что может вызвать послеполуденные кратковременные дожди в отдельных местах. В последующие дни вероятность таких дождей и гроз возрастет.
В четверг, 6 июня, днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 26..31, на побережье с наветренной стороны местами 18..22°С.