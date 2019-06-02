Настоящее лето: в Эстонию придет тридцатиградусная жара

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается потепление, в четверг температура воздуха будет местами достигать 30 градусов тепла.
В ночь на вторник на севере и в центральных регионах страны малооблачная погода, по регионам кратковременные дожди. На юге страны ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений 4-10, на островах и западном побережье порывами до 14 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем в материковой части страны солнечно, на островах и западном побережье переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 25-28, на островах 19-25 градусов тепла, на побережье местами 16 градусов тепла.
В ночь на среду ясная погода без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Вечером ветер юго-восточный. Температура воздуха 25-29, на побережье местами 17 градусов тепла.
В ночь на четверг ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 14-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 25-30, на побережье местами 20 градусов тепла.