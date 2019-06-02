Настоящее лето: в Эстонию придет тридцатиградусная жара

В ночь на вторник на севере и в центральных регионах страны малооблачная погода, по регионам кратковременные дожди. На юге страны ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений 4-10, на островах и западном побережье порывами до 14 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем в материковой части страны солнечно, на островах и западном побережье переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 25-28, на островах 19-25 градусов тепла, на побережье местами 16 градусов тепла.