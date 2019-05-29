Наблюдатель погоды: на следующей неделе в Эстонию придет настоящее летнее тепло

Согласно наблюдениям Кайро Кийтсака, уже на следующей неделе в Эстонию придет теплая воздушная масса, которая принесет температуру до 25 градусов тепла.
"В начале июня над Эстонией усилится влияние зоны высокого давления. Воздушный поток обратится на юг и юго-восток и добавит тепла", - сообщил наблюдатель погоды Кайро Кийтсак в Facebook-группе "Опасные погодные явления в Эстонии" (Ohtlikud ilmanähtused Eestis).
По его оценке, на следующей неделе температура поднимется до 25 градусов, а начиная с середины недели не исключены и более высокие температуры.
"Однако если во второй половине недели в высших слоях атмосферы сформируется маленькая ложбина циклона, есть вероятность локальных осадков с грозой", - сказал Кийтсак.