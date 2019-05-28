На дне океана нашли природную капсулу времени

Геологи и океанологи изучили известняковые породы на Мальдивском архипелаге в Индийском океане, добытые с морского дна с помощью бура на борту исследовательского судна JOIDES Resolution, пишет lenta.ru. Длина кернов (образцов пород) составляла более 1,6 километра. Вода, которая была извлечена из отложений, оказалась более соленой, чем обычная морская вода. Анализ химического и изотопного состава показал, что вода не была связана с современным океаном.