Неделя до начала сезона: названа температура воды на пляжах Эстонии

По данным Службы погоды, морская вода теплее всего в Нарва-Йыэсуу, где ее температура составляет 15,3 градуса. Из внутренних водоемов теплее всего вода в реке Тянассильма (16 градусов), в реке Пярну в районе Ооре и в реке Выханду (15,8 градуса).