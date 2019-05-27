Неделя до начала сезона: названа температура воды на пляжах Эстонии

Температура воды на пляжах в преддверии открытия пляжного сезона составляет менее 20 градусов.
По данным Службы погоды, морская вода теплее всего в Нарва-Йыэсуу, где ее температура составляет 15,3 градуса. Из внутренних водоемов теплее всего вода в реке Тянассильма (16 градусов), в реке Пярну в районе Ооре и в реке Выханду (15,8 градуса).
Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Локса (7,1 градуса), а во внутренних водоемах — в реках Лыве (9,2 градуса) и Пудисоо (10 градусов).
Официальный пляжный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.