Пн, 27.05.2019
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Неделя до начала сезона: названа температура воды на пляжах Эстонии

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Пляж Пирита. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Температура воды на пляжах в преддверии открытия пляжного сезона составляет менее 20 градусов.

По данным Службы погоды, морская вода теплее всего в Нарва-Йыэсуу, где ее температура составляет 15,3 градуса. Из внутренних водоемов теплее всего вода в реке Тянассильма (16 градусов), в реке Пярну в районе Ооре и в реке Выханду (15,8 градуса).

Самая низкая температура воды в море зафиксирована в Локса (7,1 градуса), а во внутренних водоемах — в реках Лыве (9,2 градуса) и Пудисоо (10 градусов).

Официальный пляжный сезон продолжается с 1 июня по 31 августа.

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