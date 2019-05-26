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Понедельник будет пасмурным и дождливым

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Дождливая погода.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Одна дождливая ложбина низкого давления уходит из Финляндии на северо-запад России, но ей на смену тут же с моря приблизится следующая.

Небольшой перерыв между ложбинами придется на первую половину дня, когда ветер ослабеет и вероятность осадков уменьшится. Во второй половине дня новая зона дождей начнет свой путь с Рижского залива и распространится по всей Эстонии. Погода останется по-прежнему прохладной.

В понедельник днем, 27 мая, в Эстонии будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Во второй половине дня зона дождей, начиная с Рижского залива, распространится по всей Эстонии. Ветер западный, юго-западный 5-10, на северном побережье порывы до 14 м/с, к вечеру ветер станет южных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха составит 10-16°C.

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