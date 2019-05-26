Понедельник будет пасмурным и дождливым

Небольшой перерыв между ложбинами придется на первую половину дня, когда ветер ослабеет и вероятность осадков уменьшится. Во второй половине дня новая зона дождей начнет свой путь с Рижского залива и распространится по всей Эстонии. Погода останется по-прежнему прохладной.

В понедельник днем, 27 мая, в Эстонии будет облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Во второй половине дня зона дождей, начиная с Рижского залива, распространится по всей Эстонии. Ветер западный, юго-западный 5-10, на северном побережье порывы до 14 м/с, к вечеру ветер станет южных направлений 2-8 м/с.