Померзли и хватит: Эстония находится на пороге резкого потепления

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, на почве температура воздуха может местами понизиться до нуля. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, во второй половине дня осадки распространятся с запада на восток. Ветер западный и юго-западный, 4-10 м/с, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха 11-16 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, до полудня местами кратковременные дожди, к вечеру зона дождей расширится. Ветер южных направлений 2-8 м/с, к вечеру сменит направление на восточное. Температура воздуха 15-21 градусов тепла.