Объяснено появление загадочного шума по всей Земле

Гул, который звучал на одной сверхнизкой частоте, был зафиксирован сейсмографами по всему миру. Обычно сейсмические волны регистрируются на нескольких частотах. Кроме того, ученые не обнаружили признаки активности, которая характерна для землетрясений. При этом остров Майотта сдвинулся на несколько сантиметров на юго-восток.

Исследователи объяснили феномен рождением нового подводного вулкана, расположенного в 50 километрах от восточного побережья острова. В пользу этой версии также говорило то, что местные жители с середины прошлого года почти каждый день испытывали слабые толчки, чье количество достигло 1800. В мае 2018 года произошло более сильное землетрясение магнитудой 5,8, которое стало одним из крупнейших в регионе.