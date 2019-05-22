Исследователи-математики: Земле угрожает глобальное похолодание

Группа исследователей-математиков Уральского федерального университета (УрФУ), которая разрабатывает математические модели изменения климата, пришла к выводу, что современные признаки глобального потепления свидетельствуют о резком глобальном похолодании в будущем, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт университета.

Будущее похолодание объясняется изменениями в Мировом океане. Большой приток пресной воды в океан из-за таяния льда нарушает устоявшиеся циркуляции из-за меньшей плотности талой воды по сравнению с соленой морской. Это приводит к ослаблению поверхностных потоков теплой воды от экватора к полюсам и, в частности, к ослаблению Гольфстрима, что на сегодня зафиксировано экспериментально. Остановка Гольфстрима может привести к похолоданию в Северной Америке и Европе, а затем и к глобальному похолоданию. Также ученые отмечают рост ледника Якобсхавн в Западной Гренландии, причиной чего, вероятно, стало охлаждение океанических вод в заливе Диско.

Тенденцию глобального изменения климата ученые выявили, проанализировав данные об изменениях средней температуры Мирового океана, объемов углекислого газа в атмосфере и растительности на Земле, массы континентального и морского льдов. Перемены палеоклимата они проследили на протяжении десяти миллионов лет. Тенденция гласит: глобальные потепления сменяются глобальными похолоданиями и наоборот.

«Основные факторы, влияющие на изменение климата, - природные. Они всегда происходили и будут происходить вне зависимости от деятельности человека, - считает профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров. - Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя. Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой. Однажды мы можем добавить столько, что мало не покажется. И когда перейдем точку невозврата, возникнет угроза существованию животных и человека».

По словам Александрова, крупные перепады температуры происходят примерно каждые 100 тысяч лет. За миллион лет таких осцилляций было 10, за 2 миллиона лет - 20 и так далее. Но на крупные накладываются мелкие перепады температуры со средним периодом примерно в 20-40 тысяч лет. Однако точно определить, когда наступит следующий Ледниковый период, ученые пока не могут. Для этого необходимо просчитать процессы, влияющие на изменения климата, собрать их в более емкие математические модели и протестировать на суперкомпьютере.

На решение этой задачи могут потребоваться десятилетия, так как климатическая система Земли крайне сложная: одновременно множество факторов взаимодействуют и влияют на климат. Математики УрФУ моделируют сложную нелинейную динамику эволюции арктического льда и земного климата на основе различных нелинейных моделей. Это поможет сформулировать тенденцию изменения климата в будущем.

Отметим, что есть и недавние исследования о климатических изменениях с достаточно пессимистичным сценарием, в которых глобального похолодания не ожидается. Так, в прошлом месяце Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) опубликовала статью, в которой утверждается, что глобальное потепление ускоряется, приближая всемирную климатическую катастрофу.