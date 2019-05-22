Синоптики объявили предупреждение первого уровня: возможны грозы, сильный ветер и град

В среду, 22 мая, погода во многих регионах Эстонии может резко испортиться: синоптики объявили предупреждение первого уровня.
По данным Службы погоды по состоянию на 5 утра, днем во многих регионах ожидаются грозовые дожди. Гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и обильными осадками. Не исключен и град.
Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.