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Синоптики объявили предупреждение первого уровня: возможны грозы, сильный ветер и град

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Гроза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Märt Aulik

В среду, 22 мая, погода во многих регионах Эстонии может резко испортиться: синоптики объявили предупреждение первого уровня.

По данным Службы погоды по состоянию на 5 утра, днем во многих регионах ожидаются грозовые дожди. Гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и обильными осадками. Не исключен и град.

Предупреждение первого уровня означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

Предупреждение на сайте Службы погоды по состоянию на 5.14 утра 22 мая.

ФОТО: Скриншот.

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