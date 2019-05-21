Синоптики обещают скорое похолодание

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, до полуночи возможны грозы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно восточный и северо-восточный, 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 17-23, на побережье при ветре с моря до 13 градусов тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На островах пойдут дожди, которые в течение дня распространятся по материковой части страны на восток, местами грозы. Ветер восточных направлений, 2-8, на северном побережье порывами до 13, во второй половине дне ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 14-20, на востоке страны до 23 градусов тепла.