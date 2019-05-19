Как долго в Эстонии продержится жара? Читайте прогноз погоды на следующую неделю

В ночь на вторник в Эстонии небольшая и переменная облачность. В западной и центральной Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный 1-7, на побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха ночью 11...17°С. Во вторник днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Во многих местах на материке пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточных направлений 1-7, на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха днем 22..27, на побережье из-за морского бриза местами 16°С.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 11..17°С. В среду днем в Эстонии переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно восточных направлений 1-7 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха днем 22..27, на побережье из-за морского бриза местами 16°С.