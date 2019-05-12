Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется тепло

По данным службы погоды Эстонии, в начале предстоящей недели возможны дожди, но в середине недели облачность рассеется, а максимальная температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла.
В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, в первой половине дня местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 4-9, на островах порывами до 12 м/сек. Во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 6-9 градусов тепла.
В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 0-6, на почве местами 2-4 градуса мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-10 градусов тепла.
В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 1-6, на почве местами до 1 градуса мороза. Днем солнечно. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 14-18, на побережье местами 8-11 градусов тепла.