Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется тепло

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, в первой половине дня местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 4-9, на островах порывами до 12 м/сек. Во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 6-9 градусов тепла.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 0-6, на почве местами 2-4 градуса мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-10 градусов тепла.