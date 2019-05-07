Объяснено появление смертоносной аномалии в океане

Исследователи выяснили, что аномальная сейсмическая активность в Атлантическом океане возникает ниже идущего вниз фронта серпентинизации — процесса, при котором скальные породы изменяются под воздействием морской воды. Как показывают модели, серпентинизация может приводить к появлению горизонтальных зон разъединения нижнего и верхнего слоев литосферной плиты и ее последующему разрыву. В конечном итоге может возникнуть новая зона субдукции, где одна плита погружается под другую.