На завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

На востоке страны облачность плотнее, пройдут дожди и мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье - до 5 градусов тепла.