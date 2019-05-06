Пн, 6.05.2019
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На завтра синоптики обещают дожди и мокрый снег

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. 

На востоке страны облачность плотнее, пройдут дожди и мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье - до 5 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек, на островах и западном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

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