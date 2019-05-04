Фото: Эстонию заметает снегом, непогода распространится по всей стране

В то время, когда некоторые готовятся к Дню полезных дел «Сделаем» или к весенней ярмарке, в нескольких регионах Эстонии образовались сугробы.
Снег выпал на Хийумаа, в Пярнумаа и Вильяндимаа.
Прогноз Службы погоды также обещал, что утром на Западе Эстонии будет дождь, мокрый снег и снег. Но днем ожидается плюсовая температура, пишет Postimees.
По всей Эстонии обещают облачную с прояснениями погоду, временами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 5-11°С.
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