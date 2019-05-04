Сб, 4.05.2019
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  • Фото: Эстонию заметает снегом, непогода распространится по всей стране

Фото: Эстонию заметает снегом, непогода распространится по всей стране

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В то время, когда некоторые готовятся к Дню полезных дел «Сделаем» или к весенней ярмарке, в нескольких регионах Эстонии образовались сугробы.

Снег выпал на Хийумаа, в Пярнумаа и Вильяндимаа. 

Снег в Пярнумаа 4 мая.

ФОТО: Lugeja foto

Прогноз Службы погоды также обещал, что утром на Западе Эстонии будет дождь, мокрый снег и снег. Но днем ожидается плюсовая температура, пишет Postimees.

По всей Эстонии обещают облачную с прояснениями погоду, временами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 5-11°С.

Дорогие читатели! Если вы засняли утренний снегопад, присылайте свои фотографии на электронную почту vihje@postimees.ee.

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