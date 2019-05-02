Тепло в Эстонию вернется, но ненадолго: смотрите, какая погода будет в мае

По прогнозам, средняя температура воздуха будет в пределах нормы (8,7..11,9°C). Осадки также в пределах нормы (30..55 мм).

В первой половине месяца будут преобладать зоны низкого давления. Часто будет идти дождь, в самом начале и мокрый снег, но количество осадков не особенно большое.

Температурный фон в начале мая более низкий, чем обычно. Примерно 10 мая ожидается потепление. Во второй половине месяца ожидается распространение зоны высокого давления России на Эстонию. Осадков станет меньше и южный поток принесет тепло — температура воздуха временами будет подниматься до 20 градусов. В конце месяца погода станет более сырой и прохладной.

Служба погоды отмечает, что прогноз будет корректироваться по мере изменения изначальных данных в течение месяца.