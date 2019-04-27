В Эстонии побит температурный рекорд за последние 50 лет

Предыдущий рекорд для 26 апреля составил 23,3 градуса, его зафиксировали в 1968 году.

Несмотря на теплую погоду, вода в Тартумаа еще прохладная. Например, сегодня в Эмайыги температура воды составляет 12,7 градуса.

А в Пярнумаа в Хяэдемеэсте термометр вчера показал температуру воды в 15,4 градуса.

В Пярну температура воды, согласно официальным данным, вчера составила 11,4 градуса. Однако замеры Pärnu Postimees показали, что температура воды на Пярнуском пляже – целых 17 градусов.