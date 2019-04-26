В субботу жителей Эстонии ждет аномальная жара. Затем резко похолодает

Суббота и воскресенье будут очень разными по погодным условиям. Субботний день по-летнему теплый, комфортный, с температурой воздуха около 20-ти градусов.
Во второй половине дня с севера на юг пройдет холодный атмосферный фронт, что вызовет местами кратковременные дожди. Вслед за фронтом к нам начнет поступать холодная и сухая воздушная масса. Температура воздуха упадет в воскресенье на 7-10 градусов. Дискомфорт добавит и штормовой, порывами до 18 м/с, восточный, северо-восточный ветер.
В субботу (27.04) днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7, вечером на побережье усилится восточный, северо-восточный ветер 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..23, на побережье 11..15°С.
Очень высокая пожароопасность!