В субботу жителей Эстонии ждет аномальная жара. Затем резко похолодает

Во второй половине дня с севера на юг пройдет холодный атмосферный фронт, что вызовет местами кратковременные дожди. Вслед за фронтом к нам начнет поступать холодная и сухая воздушная масса. Температура воздуха упадет в воскресенье на 7-10 градусов. Дискомфорт добавит и штормовой, порывами до 18 м/с, восточный, северо-восточный ветер.