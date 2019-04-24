На Марсе впервые зафиксировали землетрясение

Отмечается, что слабый, но отчетливый сейсмический сигнал был выявлен 6 апреля — в 128-й день марсианской миссии SEIS. По данным CNES, он напоминает активность, которую зафиксировали на поверхности Луны во время миссии «Аполлона» (США) в 1960-1970-х.

По предварительным данным, это именно толчки, а не ветер или какие-то другие внешние факторы, пишет lenta.ru.