С четверга в Эстонии начнутся дожди

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 12 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.