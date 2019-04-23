Вт, 23.04.2019
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С четверга в Эстонии начнутся дожди

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Синоптики предвещают дождь.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха будет повышаться местами до 22 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 12 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13-19 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов тепла. Днем также малооблачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 17-22, на побережье местами 12 градусов тепла.

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