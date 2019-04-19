Доставайте купальники! В Эстонию идет аномальное тепло

В ночь на воскреснье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, утром местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 7 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 9 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами до 9 градусов тепла.

В среду и четверг Эстонию накроет северо-западный край зоны высокого давления. Погода будет малооблачной и без осадкой. Ветер в основном слабый и преимущественно южных направлений, на побережье бриз. Ночью 1-6 градусов тепла, днем - 15-19, на побережье до 10 градусов тепла.