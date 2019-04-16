Все ближе к лету: температура воздуха поднимется до 17 градусов

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-11 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-11 градусов тепла.