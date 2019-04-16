Все ближе к лету: температура воздуха поднимется до 17 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни погода будет солнечной, а температура воздуха может достигать 17 градусов тепла.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-11 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7-11 градусов тепла.
В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 10-14, на побережье местами 8 градусов тепла.