Завтра в Эстонии возможна дряпуха

Ветер на востоке страны южных направлений, на западе западных, 2-8 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, возможен мокрый снег (дряпуха - один из вариантов наименования дождя со снегом). Ветер преимущественно западных направлений, 3-9, на островах северо-западный и западный, 7-13, порывами 15-19 м/сек. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке Эстонии до 10 градусов тепла.