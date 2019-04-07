Опять дряпня: на эту неделю синоптики обещают холод, дождь и снег

В ночь на вторник в Эстонии преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдёт дождь, возможен и снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, на островах северо-западный, западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1..+2°С. Во вторник днем в Эстонии в основном облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь, не исключен и снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12, на островах северо-западный, западный ветер 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем +1..+4°С.

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и снег. Ветер повернёт с западных направлений на северную четверть 3-9 м/с, на побережье северо-западный и северный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2..+1°С. В среду днем по Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и снег, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер северо-западный, северный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха в среду днем 0..+3°С.