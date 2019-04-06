Радоваться осталось недолго: в Эстонию идут снег с дождем

Завтра в Эстонии еще можно будет наслаждаться теплом, но на следующей неделе погода резко испортится.
Малоактивная зона низкого давления двинется с юга Норвегии в сторону Балтийского моря, это местами принесет дожди в воскресенье.
По данным службы погоды, в ночь на воскресенье малооблачная и сухая погода. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха от-2 до +3 градусов.
На Чудском озере ветер юго-восточный 2-7 м/с. Высота волны 0,3 - 0,7 метра. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от -1 до +1 градуса.
В воскресенье днем переменная облачность. К вечеру местами пройдут небольшие дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 8 до 13, на побережье местами 6 градусов.
На Чудском озере ветер юго-восточный 2-7 м/с. Высота волны 0,3 - 0,7 метра. Погода без существенных осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от 6 до 8 градусов.
В первую половину недели ожидается снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха резко упадет, от весеннего солнца, которое светило в первую неделю апреля, не останется и следа.
По данным Службы погоды, в ночь на понедельник будет облачно, с редкими прояснениями. Во многих регионах дожди, возможен мокрый снег. На востоке ветер южных направлений, на западе - западных 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов. В понедельник днем облачно, с редкими прояснениями. Во многих регионах дождь, иногда мокрый снег. Ветер обратится на запад, 2-7, на побережье до 10 м/с. На островах к вечеру усилится северо-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке Эстонии до 11 градусов.
В ночь на вторник преимущественно облачно. Во многих регионах дождь и мокрый снег, местами снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на побережье порывами 12, на островах - северо-западный ветер до 15 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов. Днем во вторник преимущественно облачно. Во многих регионах дождь и мокрый снег, возможен снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами 12, на островах - северо-западный ветер до 15 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса, на юго-востоке Эстонии до 6 градусов.