Радоваться осталось недолго: в Эстонию идут снег с дождем

Малоактивная зона низкого давления двинется с юга Норвегии в сторону Балтийского моря, это местами принесет дожди в воскресенье.

По данным службы погоды, в ночь на воскресенье малооблачная и сухая погода. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха от-2 до +3 градусов.

На Чудском озере ветер юго-восточный 2-7 м/с. Высота волны 0,3 - 0,7 метра. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от -1 до +1 градуса.

В воскресенье днем переменная облачность. К вечеру местами пройдут небольшие дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 8 до 13, на побережье местами 6 градусов.

На Чудском озере ветер юго-восточный 2-7 м/с. Высота волны 0,3 - 0,7 метра. Погода без существенных осадков, видимость хорошая. Температура воздуха от 6 до 8 градусов.

В первую половину недели ожидается снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха резко упадет, от весеннего солнца, которое светило в первую неделю апреля, не останется и следа.

По данным Службы погоды, в ночь на понедельник будет облачно, с редкими прояснениями. Во многих регионах дожди, возможен мокрый снег. На востоке ветер южных направлений, на западе - западных 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха от 0 до +4 градусов. В понедельник днем облачно, с редкими прояснениями. Во многих регионах дождь, иногда мокрый снег. Ветер обратится на запад, 2-7, на побережье до 10 м/с. На островах к вечеру усилится северо-западный ветер порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке Эстонии до 11 градусов.