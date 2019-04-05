На завтра синоптики обещают до 14 градусов тепла

До конца недели мы еще во власти антициклона, который расположился над северо-западом России.
В субботу по-прежнему солнечно и тепло, а в воскресенье влияние антициклона начнет ослабевать. Появятся облака и днем кое-где не исключены небольшие кратковременные дождики. В целом благодаря слабому ветру погода будет комфортной, но из-за облаков в воскресенье на 2-3 градуса прохладней, чем в субботу.
В субботу (6.04) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, порывы до 11 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье местами 6..9°С.