На завтра синоптики обещают до 14 градусов тепла

В субботу по-прежнему солнечно и тепло, а в воскресенье влияние антициклона начнет ослабевать. Появятся облака и днем кое-где не исключены небольшие кратковременные дождики. В целом благодаря слабому ветру погода будет комфортной, но из-за облаков в воскресенье на 2-3 градуса прохладней, чем в субботу.