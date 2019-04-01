В ближайшие дни погода не порадует жителей Эстонии

В ночь на среду ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 3-9, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер юго-восточный, 5-11, на островах и западном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 5 градусов тепла.

В ночь на четверг ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 14 м/сек, к вечеру уляжется. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 5 градусов тепла.