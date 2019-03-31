Водителей предупреждают об очередной напасти на дорогах

По сообщению Центра управления движением, ночью на дорогах возможен иней и может быть скользко.
Во второй половине дня на основных и крупных второстепенных шоссе было мокро, только на островах поверхность дорог была сухой. Температуры воздуха и на поверхности дорог по всей стране плюсовые, но на востоке страны они ненамного превышают ноль градусов.
В материковой части страны идут дожди, по регионам также мокрый снег и снег. По прогнозу, вечером и ночью в стране ожидается мокрый снег, а температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране упадет ниже нулевой отметки.