Вс, 31.03.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Водителей предупреждают об очередной напасти на дорогах

Водителей предупреждают об очередной напасти на дорогах

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По сообщению Центра управления движением, ночью на дорогах возможен иней и может быть скользко.

Во второй половине дня на основных и крупных второстепенных шоссе было мокро, только на островах поверхность дорог была сухой. Температуры воздуха и на поверхности дорог по всей стране плюсовые, но на востоке страны они ненамного превышают ноль градусов.

В материковой части страны идут дожди, по регионам также мокрый снег и снег. По прогнозу, вечером и ночью в стране ожидается мокрый снег, а температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране упадет ниже нулевой отметки.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ