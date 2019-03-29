Унесенный ветром: в Турции мужчина улетел на зонте

Сильный порыв ветра в турецкой провинции Кадирли в среду, 27 марта, унес большой зонт и местного жителя, который пытался его удержать. Кадры с летевшим по воздуху турком стали вирусными в Сети, сообщает Korrespondent со ссылкой на Daily Sabah .

"Я в порядке на самом деле. После того как я понял, что зонт будет продолжать идти вверх, я спрыгнул. Я думаю, что я поднялся на три или четыре метра", - рассказал он.